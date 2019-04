மாவட்ட செய்திகள்

டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு 3 நாட்கள் விடுமுறை: தஞ்சை மாவட்டத்தில், 2 நாளில் ரூ.16¼ கோடிக்கு மது விற்பனை + "||" + 3 days holidays in Tasmag shops: Alcoholic for sale in Tanjore district, Rs

டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு 3 நாட்கள் விடுமுறை: தஞ்சை மாவட்டத்தில், 2 நாளில் ரூ.16¼ கோடிக்கு மது விற்பனை