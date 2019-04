மாவட்ட செய்திகள்

அரியலூர் மாவட்டத்தில் பதற்றமான 90 வாக்குச்சாவடிகளில் கூடுதல் போலீஸ் பாதுகாப்பு தேர்தல் அதிகாரி தகவல் + "||" + More than 90 polling stations in Ariyalur district have been reported by Additional Police Safety Officer

அரியலூர் மாவட்டத்தில் பதற்றமான 90 வாக்குச்சாவடிகளில் கூடுதல் போலீஸ் பாதுகாப்பு தேர்தல் அதிகாரி தகவல்