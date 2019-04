மாவட்ட செய்திகள்

கோயம்பேட்டில் குறைவான பஸ்கள் இயக்கப்பட்டதால் பயணிகள் அவதிபோராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது போலீஸ் தடியடி + "||" + In koyampet Low buses are enabled Passengers suffer On the fighters Police beaten

கோயம்பேட்டில் குறைவான பஸ்கள் இயக்கப்பட்டதால் பயணிகள் அவதிபோராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது போலீஸ் தடியடி