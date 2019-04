மாவட்ட செய்திகள்

சட்டசபை இடைத்தேர்தல் நடைபெறும்மே 19-ந் தேதி வேலூர் தேர்தலையும் நடத்த வேண்டும்கண்ணீர் மல்க ஏ.சி.சண்முகம் பேட்டி + "||" + Assembly elections will take place Vellore will have to hold the election on May 19 Interview with tears A.C.Sanmugam

சட்டசபை இடைத்தேர்தல் நடைபெறும்மே 19-ந் தேதி வேலூர் தேர்தலையும் நடத்த வேண்டும்கண்ணீர் மல்க ஏ.சி.சண்முகம் பேட்டி