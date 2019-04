மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தின் பல இடங்களில்வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் கோளாறுதாமதமாக வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது