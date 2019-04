மாவட்ட செய்திகள்

பண்ருட்டி அருகே, மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் அ.ம.மு.க. சின்னத்தின் பட்டன் மாயம் - 2½ மணி நேரம் ஓட்டுப்பதிவு நிறுத்தம் + "||" + Near Panruti, Electronic voting machine Ammk Button Magic of the logo

பண்ருட்டி அருகே, மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் அ.ம.மு.க. சின்னத்தின் பட்டன் மாயம் - 2½ மணி நேரம் ஓட்டுப்பதிவு நிறுத்தம்