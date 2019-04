மாவட்ட செய்திகள்

பழுதான வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தை உடனடியாக மாற்றாததால் வாக்காளர்கள் திடீர் போராட்டம் - விழுப்புரம் அருகே பரபரப்பு + "||" + Blasting machine Because it does not change immediately Voters Struggle

பழுதான வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தை உடனடியாக மாற்றாததால் வாக்காளர்கள் திடீர் போராட்டம் - விழுப்புரம் அருகே பரபரப்பு