மாவட்ட செய்திகள்

முத்துப்பேட்டை அருகே எந்திரங்கள் பழுதால் 2 வாக்குச்சாவடிகளில், 5 மணி நேரம் தாமதமாக தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு + "||" + In the polling stations at Muthupet, 2 polling booths were delayed by 5 hours late

முத்துப்பேட்டை அருகே எந்திரங்கள் பழுதால் 2 வாக்குச்சாவடிகளில், 5 மணி நேரம் தாமதமாக தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு