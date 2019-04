மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அருகே சொந்த கிராமத்தில்எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுமக்களுடன் வரிசையில் நின்று ஓட்டு போட்டார் + "||" + Own village near Salem Edattadi Palanisami with the public Standing in line to vote,

சேலம் அருகே சொந்த கிராமத்தில்எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுமக்களுடன் வரிசையில் நின்று ஓட்டு போட்டார்