மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டிப்பட்டி அருகே, மாதிரி வாக்குகளை அழிக்காமல் நடந்த ஓட்டுப்பதிவு - வாக்குச்சாவடி அலுவலர் இடமாற்றம் + "||" + Near Andipatti, Without destroying sample votes The tapping was done

ஆண்டிப்பட்டி அருகே, மாதிரி வாக்குகளை அழிக்காமல் நடந்த ஓட்டுப்பதிவு - வாக்குச்சாவடி அலுவலர் இடமாற்றம்