மாவட்ட செய்திகள்

யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை அறிய முடிந்ததால் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரம் நம்பகத்தன்மையானது இளம் வாக்காளர்கள் கருத்து + "||" + The electorate is credible for young voters who have been able to determine who voted for

யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை அறிய முடிந்ததால் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரம் நம்பகத்தன்மையானது இளம் வாக்காளர்கள் கருத்து