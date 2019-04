மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் 72 சதவீத வாக்குப்பதிவுசாத்தூர் தொகுதியில் அதிகபட்சமாக 79 சதவீதம் + "||" + Virudhunagar constituency constituency is 72 percent Sathur constituency has a maximum of 79 per cent

