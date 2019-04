மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை, தென்காசி தொகுதிகளில்வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் ‘சீல்’ வைத்து கொண்டு செல்லப்பட்டனஓட்டு எண்ணும் மையங்களில் 3 அடுக்கு பாதுகாப்பு + "||" + Nellai and Tenkasi constituencies The voting machines were sealed

நெல்லை, தென்காசி தொகுதிகளில்வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் ‘சீல்’ வைத்து கொண்டு செல்லப்பட்டனஓட்டு எண்ணும் மையங்களில் 3 அடுக்கு பாதுகாப்பு