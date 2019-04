மாவட்ட செய்திகள்

‘ஜனநாயக கடமையாற்றியதில் மகிழ்ச்சி’ முதல் முறை ஓட்டுபோட்ட இளம் வாக்காளர்கள் நெகிழ்ச்சி + "||" + 'Happy in democratic task' Vote for the first time Young voters elasticity

‘ஜனநாயக கடமையாற்றியதில் மகிழ்ச்சி’ முதல் முறை ஓட்டுபோட்ட இளம் வாக்காளர்கள் நெகிழ்ச்சி