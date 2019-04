மாவட்ட செய்திகள்

எனது வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது பா.ஜனதா வேட்பாளர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி + "||" + My victory has been confirmed by BJP candidate Ponu Radhakrishnan

எனது வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது பா.ஜனதா வேட்பாளர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி