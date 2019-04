மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டணி அரசு 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காதுகண்ணீர்விட்டு நாடகமாடுபவர்களால் கர்நாடகம் வளர்ச்சி அடையாதுகுமாரசாமி மீது பிரதமர் மோடி கடும் தாக்கு + "||" + By the tears of dramatists Carnatic growth does not occur

கூட்டணி அரசு 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காதுகண்ணீர்விட்டு நாடகமாடுபவர்களால் கர்நாடகம் வளர்ச்சி அடையாதுகுமாரசாமி மீது பிரதமர் மோடி கடும் தாக்கு