மாவட்ட செய்திகள்

சித்தோடு ஐ.ஆர்.டி.டி. கல்லூரியில்மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் உள்ள அறைக்கு ‘சீல்’ வைப்பு + "||" + Sithoodu, IRDT In college 'Seal' deposit to the room with electronic voting machines

சித்தோடு ஐ.ஆர்.டி.டி. கல்லூரியில்மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் உள்ள அறைக்கு ‘சீல்’ வைப்பு