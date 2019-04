மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி வ.உ.சி. என்ஜினீயரிங் கல்லூரியில்வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்ட அறைகள் பூட்டி ‘சீல்’ வைப்பு + "||" + Thoothukudi In engineering college Voting machines are kept Locked 'seal' deposit

தூத்துக்குடி வ.உ.சி. என்ஜினீயரிங் கல்லூரியில்வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்ட அறைகள் பூட்டி ‘சீல்’ வைப்பு