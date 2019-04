மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் எல்.ஆர்.ஜி. அரசு கல்லூரியில்வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்ட அறைகளுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு24 மணி நேரமும் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு + "||" + Tirupur LRG At government college 'Seal' deposits to the seats held by the voting machines 24 hours of police security

