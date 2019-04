மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி தேர்தலில் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணு எந்திரங்கள் பூட்டி ‘சீல்’ வைப்பு + "||" + Used in the election Locking the sealed electronic devices

பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி தேர்தலில் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணு எந்திரங்கள் பூட்டி ‘சீல்’ வைப்பு