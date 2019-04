மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதியை சேர்ந்த 3 வாக்குச்சாவடிகளில் மறு தேர்தல் நடத் த வேண்டும் அ.ம.மு.க. வேட்பாளர் சாருபாலா தொண் டைமான் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + In the three polling booths of Trichy parliamentary constituency, we have to re-election Amamuka Candidate Petition collector carupala

திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதியை சேர்ந்த 3 வாக்குச்சாவடிகளில் மறு தேர்தல் நடத் த வேண்டும் அ.ம.மு.க. வேட்பாளர் சாருபாலா தொண் டைமான் கலெக்டரிடம் மனு