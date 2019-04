மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை, தென்காசி நாடாளுமன்ற தொகுதிவாக்கு எண்ணும் மையம் அரசியல் கட்சியினர் முன்னிலையில் ‘சீல்’ வைப்பு + "||" + Vote count center 'Seal' deposit in the presence of political parties

நெல்லை, தென்காசி நாடாளுமன்ற தொகுதிவாக்கு எண்ணும் மையம் அரசியல் கட்சியினர் முன்னிலையில் ‘சீல்’ வைப்பு