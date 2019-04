மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் பிளஸ்-2 தேர்வு முடிவு: 70 பள்ளிகள் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி + "||" + In the Tanjore district Plus 2 results 70 schools 100 percent pass

தஞ்சை மாவட்டத்தில் பிளஸ்-2 தேர்வு முடிவு: 70 பள்ளிகள் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி