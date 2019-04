மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்-2 தேர்வு முடிவு: நாகை மாவட்டத்தில் 87.45 சதவீதம் மாணவ-மாணவிகள் தேர்ச்சி கடந்த ஆண்டைவிட 1.48 சதவீதம் அதிகம் + "||" + Plus 2 results Nagai district 87.45 per cent of students pass

பிளஸ்-2 தேர்வு முடிவு: நாகை மாவட்டத்தில் 87.45 சதவீதம் மாணவ-மாணவிகள் தேர்ச்சி கடந்த ஆண்டைவிட 1.48 சதவீதம் அதிகம்