மாவட்ட செய்திகள்

‘பணமதிப்பு இழப்பு, வேலை வாய்ப்பு பற்றி வாய் திறக்காமல் இருப்பது ஏன்?’பிரதமர் மோடிக்கு ராகுல்காந்தி கேள்வி + "||" + 'About Loss of Value, Placement Why does not the mouth open? '

‘பணமதிப்பு இழப்பு, வேலை வாய்ப்பு பற்றி வாய் திறக்காமல் இருப்பது ஏன்?’பிரதமர் மோடிக்கு ராகுல்காந்தி கேள்வி