மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் பதிவான மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்ட அறைகளுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு + "||" + 'Seal' deposits to the rooms where electronic voting machines are kept

கடலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் பதிவான மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்ட அறைகளுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு