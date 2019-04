மாவட்ட செய்திகள்

ராஜபாளையம் பகுதியில் இடி-மின்னலுடன் மழை - வீடு இடிந்து விழுந்து தொழிலாளி பலி + "||" + Thunder-light rain - the house collapses and the worker kills

