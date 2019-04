மாவட்ட செய்திகள்

கிணற்றில் கயிறு அறுந்து 5 பேர் பலி:பள்ளி தாளாளர் உள்பட 4 பேர் மீது வழக்கு + "||" + 5 people killed in knife in the well The case is filed against four people, including a schoolchilder

கிணற்றில் கயிறு அறுந்து 5 பேர் பலி:பள்ளி தாளாளர் உள்பட 4 பேர் மீது வழக்கு