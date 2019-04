மாவட்ட செய்திகள்

பிரதமர் பதவி மீது தேவேகவுடாவுக்கு ஆசை இல்லை:எடியூரப்பா தான் முதல்-மந்திரியாக கனவு காண்கிறார்முதல்-மந்திரி குமாரசாமி பேட்டி + "||" + Yeddyurappa's He dreams of becoming the chief minister

பிரதமர் பதவி மீது தேவேகவுடாவுக்கு ஆசை இல்லை:எடியூரப்பா தான் முதல்-மந்திரியாக கனவு காண்கிறார்முதல்-மந்திரி குமாரசாமி பேட்டி