மாவட்ட செய்திகள்

சூளகிரி அருகேவிவசாய பயிர்களை தின்று 7 யானைகள் அட்டகாசம்கிராம மக்கள் அச்சம் + "||" + Near Sulagiri 7 elephants are eating crops The villagers are afraid

சூளகிரி அருகேவிவசாய பயிர்களை தின்று 7 யானைகள் அட்டகாசம்கிராம மக்கள் அச்சம்