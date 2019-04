மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில்கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனைஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்பு + "||" + In the Dharmapuri district Special prayer in Christian churches Many Christians participate

தர்மபுரி மாவட்டத்தில்கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனைஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்பு