மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் விதிமுறையை மீறியஅ.தி.மு.க. வேட்பாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்கலெக்டரிடம் கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் கோரிக்கை + "||" + Violation of the election rule Digg The candidate must take action The Communist Party has requested the Collector

தேர்தல் விதிமுறையை மீறியஅ.தி.மு.க. வேட்பாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்கலெக்டரிடம் கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் கோரிக்கை