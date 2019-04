மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோட்டில் நள்ளிரவில் கொட்டி தீர்த்த மழைரோட்டில் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Rain drops at midnight in Erode Traffic impacts on the road

