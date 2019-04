மாவட்ட செய்திகள்

திருடுவதற்காகவீட்டுக்குள் புகுந்த வாலிபர் சிக்கினார்தப்பிக்க முயன்றபோது மாடியில் இருந்து விழுந்து காயம் + "||" + To steal A young man entering the house was trapped Falling from the floor when trying to escape was hurt

திருடுவதற்காகவீட்டுக்குள் புகுந்த வாலிபர் சிக்கினார்தப்பிக்க முயன்றபோது மாடியில் இருந்து விழுந்து காயம்