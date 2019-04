மாவட்ட செய்திகள்

பாம்பன் பகுதியில், தூக்குப்பாலத்தை கடந்து செல்ல காத்திருக்கும் கப்பல்கள் + "||" + In the Pamban area, Ships waiting to pass tukkuppalattai

பாம்பன் பகுதியில், தூக்குப்பாலத்தை கடந்து செல்ல காத்திருக்கும் கப்பல்கள்