இலவச கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தின்கீழ்தனியார் பள்ளிகளில் குழந்தைகளை சேர்க்க ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்முதன்மை கல்வி அதிகாரி தகவல் + "||" + Under the Compulsory Education Rights Act You can apply online to add children to private schools Primary education officer information

