கூட்டுப்பண்ணைய திட்டத்தில் வேளாண் எந்திரங்களை குறைந்த கட்டணத்தில் பெற்று கோடை உழவு செய்யலாம் இணை இயக்குனர் தகவல் + "||" + In the collaborative plan Agricultural machinery The tariff can be obtained at a lower cost

