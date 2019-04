மாவட்ட செய்திகள்

பெரும்பாலை அருகே, வாழை தோட்டத்தில் புகுந்து யானைகள் அட்டகாசம் - பட்டாசு வெடித்து வனப்பகுதிக்குள் விரட்டியடிப்பு + "||" + Near the perumpalai, Into the banana garden Elephants pump

பெரும்பாலை அருகே, வாழை தோட்டத்தில் புகுந்து யானைகள் அட்டகாசம் - பட்டாசு வெடித்து வனப்பகுதிக்குள் விரட்டியடிப்பு