மாவட்ட செய்திகள்

நெட்டப்பாக்கத்தில் சிகிச்சைக்கு வந்த ஆண் குழந்தை திடீர் சாவு; ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர், ஊழியர்கள் மீது உறவினர்கள் புகார் - மறியல் + "||" + death of a male child In nettappakkam; Relatives complain on Ambulance Driver, staff - stir

நெட்டப்பாக்கத்தில் சிகிச்சைக்கு வந்த ஆண் குழந்தை திடீர் சாவு; ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர், ஊழியர்கள் மீது உறவினர்கள் புகார் - மறியல்