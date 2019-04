மாவட்ட செய்திகள்

கோவை அருகே விசுவாசபுரத்தில், மின்கம்பம் மீது லாரி மோதி விபத்து - 6 மணி நேரம் மின்வினியோகம் பாதிப்பு + "||" + In Vayalapuram, near Coimbatore, Lorry collision accident on the electric pole

