மாவட்ட செய்திகள்

குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் ஜாமீனில் வெளிவந்தவர் சாத்வி பிரக்யா சிங் தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்க வேண்டும் மும்பை கோர்ட்டில் வழக்கு + "||" + Sadhvi Pragya Singh To ban the election must be prohibited Case in Mumbai court

குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் ஜாமீனில் வெளிவந்தவர் சாத்வி பிரக்யா சிங் தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்க வேண்டும் மும்பை கோர்ட்டில் வழக்கு