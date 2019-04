மாவட்ட செய்திகள்

படகில் கள்ளத்தனமாக, கோடியக்கரை வந்த இலங்கை தமிழர், பட்டுக்கோட்டையில் பிடிபட்டார் போலீசார் விசாரணை + "||" + The Sri Lankan Tamils, who came to Kodiyakarai in the boat, caught in the Pattukottai police investigation

படகில் கள்ளத்தனமாக, கோடியக்கரை வந்த இலங்கை தமிழர், பட்டுக்கோட்டையில் பிடிபட்டார் போலீசார் விசாரணை