மாவட்ட செய்திகள்

ஆப்பக்கூடல் பகுதியில் பலத்த சூறாவளிக்காற்றுடன் மழை ஆயிரக்கணக்கான வாழைகள் சாய்ந்தன + "||" + Rainfall is rained with hurricane Bananas are tilted

ஆப்பக்கூடல் பகுதியில் பலத்த சூறாவளிக்காற்றுடன் மழை ஆயிரக்கணக்கான வாழைகள் சாய்ந்தன