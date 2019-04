மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிள் குறுக்கே வந்ததால் விபத்து, ஆட்டோ கவிழ்ந்து முதியவர் சாவு - 6 பேர் படுகாயம் + "||" + The accident occurred on motorcycle, Auto accident Old man dies - 6 injured

மோட்டார் சைக்கிள் குறுக்கே வந்ததால் விபத்து, ஆட்டோ கவிழ்ந்து முதியவர் சாவு - 6 பேர் படுகாயம்