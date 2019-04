மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் 125 கிலோ பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் உரிமையாளர்களிடம் ரூ.1 லட்சம் அபராதம் வசூல் + "||" + A total of Rs. 1 lakh fine was collected for the owners of 125 kg plastic products in Trichy

திருச்சியில் 125 கிலோ பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் உரிமையாளர்களிடம் ரூ.1 லட்சம் அபராதம் வசூல்