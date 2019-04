மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதியில்கண் பார்வையற்றவர் உள்பட 2 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் + "||" + In the Ottapidaram constituency 2 nominees including the blind eye

ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதியில்கண் பார்வையற்றவர் உள்பட 2 பேர் வேட்புமனு தாக்கல்