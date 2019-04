மாவட்ட செய்திகள்

ஆழ்வார்திருநகரியில் மின்கம்பத்தில் இருந்து தவறி விழுந்த ஊழியர் சாவு + "||" + In Alwarthirunagiri From electrical pole Fallen down Employee death

ஆழ்வார்திருநகரியில் மின்கம்பத்தில் இருந்து தவறி விழுந்த ஊழியர் சாவு