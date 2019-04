மாவட்ட செய்திகள்

கழுகுமலை, கயத்தாறில் சூறைக்காற்றுடன் மழை: 6 ஆயிரம் வாழைகள், 1,200 பப்பாளி மரங்கள் சாய்ந்தன

Kalugumalai, in kayattar Rain with wind 6 thousand bananas and 1,200 papaya trees lean

