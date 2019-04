மாவட்ட செய்திகள்

தேவூர் அருகேபாறைகளாக காட்சியளிக்கும் காவிரி ஆறு + "||" + Near tevur The river Kaveri, which looks like rocks

தேவூர் அருகேபாறைகளாக காட்சியளிக்கும் காவிரி ஆறு