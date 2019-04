மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருந்துரெயிலில் 1,700 டன் நெல் ஈரோட்டுக்கு வந்தது + "||" + From Tiruvarur district About 1,700 tonnes of paddy arrived in Erode

